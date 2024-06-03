Бізнес відновив негативну оцінку своїх результатів – опитування НБУ

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності. ﻿Про це йдеться в індексі очікувань ділової активності (ІОДА), оприлюдненому Нацбанком, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, у травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.

На настрої підприємств усіх секторів вплинули:

посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об’єктів;

дефіцит електроенергії;

зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;

слабкий інвестиційний попит;

погіршення курсових очікувань;

значний дефіцит кваліфікованих кадрів;

невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

Як зазначили у НБУ, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48.8 (у квітні – 51.7).

"Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс – 47.7 (у квітні – 51.8).

Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс – 49.8 (у квітні – 53.4)" , - йдеться в повідомленні.

Підприємства сфери послуг найстриманіше оцінили результати своєї діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47.2 (у квітні – 53.1).

Більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.