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Бізнес відновив негативну оцінку своїх результатів – опитування НБУ

Бізнес відновив негативну оцінку своїх результатів – опитування НБУ
Фото: Pixabay

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності. ﻿Про це йдеться в індексі очікувань ділової активності (ІОДА), оприлюдненому Нацбанком, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, у травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.

На настрої підприємств усіх секторів вплинули:

  • посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об’єктів;
  • дефіцит електроенергії;
  • зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;
  • слабкий інвестиційний попит;
  • погіршення курсових очікувань;
  • значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
  • невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

Як зазначили у НБУ, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48.8 (у квітні – 51.7).

"Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс – 47.7 (у квітні – 51.8).
Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс – 49.8 (у квітні – 53.4)", - йдеться в повідомленні.

Підприємства сфери послуг найстриманіше оцінили результати своєї діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47.2 (у квітні – 53.1).

Більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

"Ситуація на ринку праці залишається непростою. Лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг", - повідомили в НБУ.

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