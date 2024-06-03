Білий дім: Байден не поїде на саміт миру у Швейцарії

Сполучені Штати на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в Білому домі.

Згідно з повідомленням, Гарріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США "підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН".

"Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на Саміті", – додали в Білому домі.

Україна до останнього сподівалась на участь у Саміті миру президента США Джо Байдена, який запланував на цей час передвиборчі заходи у Каліфорнії.

Президент Володимир Зеленський стверджував, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений відсутністю Байдена на саміті у Швейцарії.

Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.