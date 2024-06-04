G7 підтримала план Байдена про припинення вогню в Секторі Гази

Лідери "Групи семи" підтримали план припинення вогню в секторі Гази – де Ізраїль намагається ліквідувати терористичне угруповання ХАМАС, – який президент США Джо Байден виклав минулого тижня, повідомляє Європейська правда.

Очільники держав "Групи семи" вказують, що запропонована угода призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинці, "а також до остаточного припинення кризи, з дотриманням інтересів безпеки Ізраїлю і безпеки цивільного населення Гази".

"Ми закликаємо ХАМАС прийняти цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти впевнитись, що він це зробить", – йдеться в заяві.

Минулого тижня Джо Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Низка західних країн висловили підтримку опублікованому Байденом плану.

Американський президент також вважає, що Ізраїль суттєво підірвав військовий потенціал терористичного угруповання ХАМАС, і воно вже не становить значної загрози для єврейської держави.

Водночас Ізраїль зазнає все більше критики через стратегію війни в Газі, яка, як стверджується, призвела до жертв серед цивільних палестинців. Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.