Ціни на нафту продовжують знижуватися до мінімуму з лютого

Котирування нафти продовжують знижуватися вранці у вівторок після падіння до мінімумів з початку лютого за попередню сесію, повідомляє Enkorr.

На 8:11 за київським часом серпневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,56 (0,71%), до $77,8 за барель. У понеділок Brent здешевшала на $2,75 (3,4%), до $78,36 за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI на той час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,66 (0,89%), до $73,56 за барель. Напередодні ф'ючерси здешевшали на $2,77 (3,6%), до $74,22 за барель.

Контракт на Brent завершив минулі торги на найнижчій позначці з 5 лютого, WTI – з 7 лютого.

ОПЕК+ продовжила чинні квоти з видобутку відразу на весь наступний рік. При цьому додаткові обмеження в 2,2 млн барелів на добу (б/д), що діяли у першому півріччі, продовжено до кінця вересня, після чого вони на щомісячній основі протягом року забираються, хоча процес може бути припинено або скасовано залежно від ситуації на ринку.

Поступове скасування додаткових обмежень призведе до невеликого профіциту палива на світовому ринку наступного року, зазначив голова відділу стратегії на сировинних ринках в ING Groep Уоррен Паттерсон. При цьому нафтовидобувні країни наголосили, що збільшення постачань може бути призупинено, якщо ринкові умови цього вимагатимуть, підкреслив він.

Наприкінці цього тижня буде оприлюднено дані про безробіття й зростання кількості робочих місць у США, за якими уважно стежить Федеральна резервна система (ФРС). Сильні статдані підвищать ймовірність того, що Федрезерв утримуватиме ставки на колишньому рівні протягом тривалого часу.