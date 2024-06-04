Понад 70% українців виступають як за впливовий парламент, так і сильного президента

Переважна більшість громадян України, або 74%, хотіли б, щоб в нашій країні був впливовий парламент, 71% - виступають за серйозні повноваження президента, однак думки щодо форми правління розділились.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), повідомляє Українська правда.

Згідно з результатами опитування, 74% респондентів з-поміж опитаних вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення президентом уряду і мати можливість його звільняти (таких 27%, а решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту).

Водночас 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження.

На питання щодо форми правління 13% громадян з числа опитаних, виступають за президентську форму правління, 27% – за президентсько-парламентську, 31% – за парламентсько-президентську, 16% – за парламентську. Решта 13% не змогли відповісти на запитання.

Опитування проводилось упродовж 16 - 22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Всього було опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.