Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть залишити Україну

Посольство США в Україні попередило, що Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певним українським чоловікам у віці від 18 до 60 років виїжджати з країни. ﻿﻿З посиланням на посольство США в Україні, повідомляє Українська правда.

Після цієї зміни чоловіки з подвійним громадянством, у тому числі ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з країни.

Як йдеться у повідомленні посольства, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому американсько-українські особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни.

У посольстві зазначили, що раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством цієї групи могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США. З 1 червня цей виняток було скасовано.

"Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, укривайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США".

У посольстві також нагадали всім американцям про попередження Державного департаменту щодо України 4 рівня : "Не подорожуйте".