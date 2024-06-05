17-річні юнаки мають повернутися в Україну і стати на облік в ТЦК – Міноборони

Українські 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають повернутися до України та з'явитися в ТЦК та СП аби стати на військовий облік.﻿ Про це повідомив речника Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити" , - пояснив Лазуткін.

При цьому на питання, чи можуть такі українці стати на військовий облік дистанційно - через мобільний додаток "Резерв+" чи все ж таки це зробити неможливо і потрібно саме з’явитися в ТЦК, речник Міноборони зазначив, що у вказаному додатку цього зробити не можна.

"Стати на облік треба в ТЦК і СП" , - підсумував Лазуткін.

Як раніше пояснювали в одному з обласних ТЦК та СП, це не означає, що таких юнаків мобілізують. Йдеться про постановку саме на облік.

Крім того, також військовозобов'язаним українцям, які наразі перебувають за кордоном та мають у застосунку "Резерв+" статус "У розшуку", теж необхідно повернутись до України та з'явитись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.