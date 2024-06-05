Генсек НАТО розкритикував Китай за бойкот Саміту миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував Китай за бойкот Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії наступного тижня, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він шкодує про те, що Китай вирішив не брати участь у конференції і назвав відмову Пекіна "сумною".

За словами Столтенберга, скасування конференції відображає ставлення Китаю до війни Росії проти України.

Генсек НАТО також піддав Китай різкій критиці за те, що він підтримує російську військову економіку з самого початку вторгнення.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найголовнішим прихильником війни Росії проти України - найбільшої та найбезпосереднішої загрози безпеці, з якою ми стикаємося тут, у Європі. Звичайно, Китай не може мати і те, й інше одночасно" , - наголосив він.

Саміт миру

15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток відбудеться перший Глобальний саміт миру, ініційований спільними зусиллями України та Швейцарії.

Наразі участь у саміті підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Це знаменує собою важливий крок до об'єднання зусиль світової спільноти для пошуку мирного розв'язання конфлікту в Україні та запобігання майбутнім війнам.

Раніше Китай оголосив, що не братиме участі у саміті миру через відсутність Росії.