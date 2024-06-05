Канадський виробник бронеавтомобілів збудує завод в Україні

Канадський виробник бронеавтомобілів планує інвестувати десятки мільйонів доларів у нове українське підприємство, повідомляє Економічна правда.

За словами генерального директора компанії Романа Шимонова, рішення про відкриття підприємства в Україні вже прийнято. Компанія розраховує інвестувати "десятки мільйонів доларів" та створити "сотні" нових робочих місць. Завод буде орієнтовано як на український, так і на європейський ринок.

"Україна має потужну інфраструктуру, яка залишилась з розпаду СРСР, і не вся вона використовується ефективно. У вас є дешева електрика, робоча сила, виробничі ланцюги, які зараз вибудовуються, багато людей з вищою освітою. Набираючи українців на роботу, ми бачимо велику різницю, порівняно з вихідцями з інших регіонів, де немає культури виробництва" , – зазначив Шимонов.

200 співробітників компанії є вимушеними переселенцями з України. За словами Шимонова, багато з них хочуть повернутись додому. Roshel розраховує влаштувати частину з них на новому українському підприємстві.

Головним продуктом компанії є бронеавтомобіль Senator, яких поставлено в Сили оборони вже 1140 штук. Україна отримує ці машини від партнерів, а також купує за власні кошти.