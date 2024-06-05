Республіканці із Сенату закликають суд не заарештовувати Трампа - The Hill

Сенатори від Республіканської партії закликають суддю Нью-Йорка Хуана Мерчана не засуджувати 45-го президента США Дональда Трампа до тюремного ув'язнення або домашнього арешту. Як пише The Hill, все це може завадити йому проводити передвиборчу кампанію напередодні президентських виборів 5 листопада, повідомляє Ліга.net.

Журналісти пояснюють, що Трампу можуть знадобитися місяці, щоб оскаржити всі 34 пункти звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року.

Юристи не очікують, що консервативний Верховний суд США втрутиться, щоб допомогти йому. Тому, зауважує The Hill, доля Трампа залежить більшою мірою від рішення Мерчана, який 11 липня може обрати йому покарання у вигляді тюремного ув'язнення, домашнього арешту тощо.

Сенатори-республіканці вважають, що будь-який вирок, який вплине на мобільність або здатність Трампа спілкуватися з виборцями, може серйозно підірвати довіру виборців до чесності виборів 2024 року.