Ексначальник Генштабу Молдови був агентом військової розвідки РФ – розслідування

Колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність. Про це йдеться в розслідуванні The Insider спільно з молдовськими журналістами, пише "Європейська правда", повідомляє Європейська правда.

Журналісти стверджують, що отримали доступ до листування Горгана у Telegram з одним із його кураторів – полковником Алексєєм Макаровим. За їхніми висновками, він і досі залишається важливим інформатором для Головного управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації завдяки старим зв’язкам у Міністерстві оборони.

Коли Горган почав працювати інформатором, достеменно невідомо. Джерело The Insider у військовій розвідці припускає, що це могло бути навіть з 2004 року, коли Горган служив у місії НАТО.

До полковника Макарова він, схоже, тримав зв’язок з російським військовим аташе у Кишиневі Вадимом Ухналевим, а потім – з його наступником Ігорем Довбнею. Журналістам вдалося отримати запис розмови, де вони домовляються про зустріч стосовно меморіалу "афганцям" у Кишиневі. У 2017 році Довбню вигнали з Молдови за шпигунство.

Макаров, ймовірно, перейняв кураторство у 2019 році. Контакти Горгана з Макаровим активізувалися у квітні 2022 року. Горган регулярно наводив свої спостереження про внутрішньополітичну ситуацію у Молдові, про візити представників Міноборони України з питань, дотичних до придбання зброї. Зустрічі нібито проходили у кафе та на рибалці.

Російська сторона цікавилася, яку зброю Україна закуповує, у тому числі у Молдові. Горган злив інформацію про те, що Україна намагається викупити шість МіГ-29 під прикриттям фірми в ОАЕ. В іншому листуванні він розповідав, як представники України "три тижні ходять по нашому Міністерству оборони і просять все підряд, особливо снаряди до артилерії".

Також він описував пересування потягів з пальним через Молдову до українського Рені і бідкався, що Україна отримує дуже багато важливих вантажів, у тому числі зброї, через Румунію.

В іншому повідомленні Горган розповідає, що дізнався про спроби української сторони через Міноборони Молдови вийти на зв’язок із заводом радіоелектроніки МЕЗОН у Кишиневі, який колись робив електроніку для радянської зброї і має документацію до радіоелектронної компоненти комплексу "Точки У", який виробляли у Кишиневі.

Це та інші повідомлення натякають, що у Горгана залишилися інформатори у Міністерстві оборони.

Молдовські журналісти-розслідувачі неодноразово фіксували Горгана поблизу російського посольства і одного разу зафіксували його зустріч з Макаровим.

Листування свідчить, що Горган працював на Москву з ідейних переконань, у повідомленнях він часто використовує кліше російської пропаганди про "фашистських мерзотників, від яких треба очистити країну" тощо.

Він неодноразово писав Макарову, що у Молдові буцімто все готово до приходу російських військ, він "всю ситуацію в армії тримає на контролі", а з прозахідним керівництвом Молдови можна "розібратись швидко".

Перед масштабним видворенням російських дипломатів з Молдови у липні 2023 року Горган припинив виходити на зв’язок з куратором. Він влаштувався у представництво ООН у справах біженців у Кишиневі, де, зокрема, ведуть облік вимушених переселенців з України і надають їм допомогу.

Життєвий шлях Горгана типовий для більшості радянських військових. Він народився в Молдові у Дубоссарах, після строкової служби вчився на військового у Новосибірську, потім, ще у радянські роки, служив у ДШВ на Одещині, потім обіймав різні військові посади у Молдові та брав участь у міжнародних місіях.

Генштаб Горган очолював двічі – короткий час у 2013 році, а потім з 2019 року до вересня 2021 року, у період президентства проросійського Ігоря Додона.