Зеленський прибув до Катару та розкрив деталі візиту

Президент Володимир Зеленський прибув до Катару для переговорів із еміром цієї країни, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава держави у соцмережах.

"Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного".

Глава української держави зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

Також сторони планують обговорити низку двосторонніх економічних і безпекових питань.