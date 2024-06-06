Спікер Джонсон порушуватиме в Білому домі питання "мікроменеджменту" війни в Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо. Він планує порушити це питання у розмові з адміністрацією Білого дому, повідомляє Українська правда.

"Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це" , - сказав Джонсон.

Лідери Демократичної партії у Палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті.