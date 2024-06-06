Сіярто в РФ оголосив про участь Угорщини в Саміті миру

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, який нараз перебуває з візитом у російському Санкт-Петербурзі, оголосив, що Угорщина візьме участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру, повідомляє Європейська правда.

За словами Сійярто, Угорщина буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ, тобто поїде він сам.

Водночас він знову висловив розчарування тим, що Росію на саміт не запросили.

"Ми вважаємо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі були за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля швейцарців, ми візьмемо участь на рівні міністрів закордонних справ", – сказав глава угорського МЗС.

Також, як зазначив Сійярто, причиною його участі є те, що Угорщина виступає за мир і братиме участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному.