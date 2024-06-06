Фінляндія відмовилася відправляти своїх військових до України

Фінляндія продовжить допомагати Україні, але не буде відправляти своїх військових на територію України.﻿ З посиланням на президента Фінляндії Александра Стубба, якого цитує Yle, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву Стубб зробив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек також зазначив, що Альянс не збирається відправляти війська до України.

Президент Фінляндії наголосив, що його країна немає планів щодо відправки військ на територію України. Проте він додав, що Фінляндія продовжить підтримувати Україні різними способами - фінансово та військово.