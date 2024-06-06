Україна за місяць без фінпідтримки втратила понад $3 млрд резервів

Міжнародні резерви України у травні 2024 року зменшилися на 7,9% – до $39,0 млрд. Про це йдеться на сайті НБУ, повідомляє Ліга.Фінанси.

Таке різке скорочення пояснюється тим, що минулого місяця практично не було міжнародної фінансової допомоги.

За весь травень на валютні рахунки в Національному банку надійшло всього $20 млн від Світового банку і ще $123,1 млн від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити $412,3 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду ще $240,8 млн.

Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у травні зріс до $3,08 млрд (на 36% більше проти квітня).

У червні Україна має отримати нові транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, тому таке різке скорочення резервів тимчасове.