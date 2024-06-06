Київському адвокату, який намагався дати хабар у $200 тисяч, присудили 12 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд застосував до київського адвоката, підозрюваного у намірі дати хабар посадовим особам у сумі $200 000, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Про це інформувала пресслужба ВАКС, повідомляє Ліга.net.

На підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не залишати без дозволу межі Київської області та Києва; повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із країни; носити електронний засіб контролю.

За версією слідства, адвокат пропонував $200 000 посадовцям Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективам Національного антикорупційного бюро за ухвалення рішення про передання кримінального провадження щодо його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

4 червня в юридичній компанії "Міллер" повідомили, що слідчі дії відбулися щодо їхнього адвоката Олексія Носова. Компанія вирішила розірвати будь-які відносини з ним і обіцяє реалізувати відповідні юридичні дії найближчим часом, коли Носов буде на звʼязку.