Путін озвучив кількість військовополонених, у ГУР прокоментували

5 червня російський диктатор Володимир Путін під час пропагандистського заходу озвучив нібито кількість полонених українців та росіян. П Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, що дані Путіна не відповідають дійсності та озвучені з пропагандистською метою, повідомляє Ліга.net.

Диктатор стверджував, що в українському полоні буцімто перебувають 1 348 росіян, а у російському – 6 465 українських військових.

Представник ГУР зауважив, що ці заяви Путіна лунають напередодні важливих міжнародних заходів і подій Глобального саміту миру, де однією з ключових тем буде питання захисту прав військовополонених і повернення їх додому.

За словами Юсова, подібні заяви диктатора – це частина операції впливу, дезінформації і є ознакою того, що для Росії питання полонених також є болючим.

Озвучене Путіним нібито з точністю до десятків число полонених не відповідає дійсності, зокрема щодо кількості військовополонених РФ в українському полоні, акцентував Юсов.

Проте Україна не буде називати альтернативні цифри, зауважив він.

"Україна дотримується своїх принципів, і, власне, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими конкретних цифр не називає, хоча працюють відповідні реєстри Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро. Ведеться облік значно більш детальний і широкий, ніж навіть Міжнародним комітетом Червоного Хреста" , – пояснив представник.

Юсов зауважив, що вся інформація про полонених відома українській стороні, а свою заяву Путін озвучив з пропагандистською метою.