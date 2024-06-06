Південна Корея стала центром виробництва зброї через Україну – ЗМІ

Після початку великої війни Росії в Україні дохід від експорту провідної південнокорейського оборонної компанії Hanwha Aerospace зріс в 11 разів до 1,1 млрд доларів, а її акції підскочили на 350%. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Як пише видання, Hanwha Aerospace – провідний оборонний підрядник Південної Кореї, виробляє озброєння вже майже 50 років і ніколи не зупинявся, навіть коли закордонні конкуренти перейшли на винищувачі шостого покоління і безпілотні дрони.

Донедавна військові аналітики вважали Hanwha пережитком, а її продукцію - застарілою для війни 21 століття. Проте війна в Україні, яка майже повністю ведеться на землі, довела їхню неправоту.

Застарілі бронетехніка і боєприпаси Hanwha мають високий попит, адже компанія може доставити їх швидше і дешевше, ніж компанії США чи ЄС. За два роки після російського вторгнення річний дохід Hanwha від експорту зброї зріс в одинадцять разів до 1,1 млрд дол, це становить 26% від загальних продажів компанії. Її акції за цей час зросли приблизно на 350%.

В статті йдеться, що відродження Hanwha відображає діру у світовій оборонній промисловості. Американські та європейські виробники зосередилися на виробництві стратегічної високоточної зброї та інших передових технологій. Водночас багато країн вважають ці системи надто дорогими, або ж їх відлякує потреба висококваліфікованих кадрів.

"США мають 40% світових оборонних систем, але вони не можуть зробити все. Ми зосереджуємося на середньоваговиках, самохідних гарматах, бронемашинах, танках. В цьому ми вже є глобально конкурентоспроможними. Це не обов'язково те, на що ми хотіли б витрачати гроші в ідеалі, але ми змушені це робити через Північну Корею" , – сказав генеральний директор Hanwha Aerospace Сон Чже Іл.

У статті наголошують, що зараз, коли американські та європейські виробники зброї намагаються перезапустити чи наростити виробництво, Hanwha пропонує покупцям переваги безперебійного виробництва, непорушних ланцюгів поставок і швидкої доставки.

Hanwha може зібрати свою флагманську гаубицю K9 приблизно за 180 днів - у два-три рази швидше конкурентів. Завдяки меншим витратам її продукція також дешевша. Та ж гаубиця K9 коштує близько 3,5 млн доларів, що приблизно на половину або третину дешевше, ніж у світових конкурентів.