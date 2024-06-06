Столтенберг: країни НАТО не бачать прямої загрози з боку РФ

Наразі НАТО не бачить прямої загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу. Про це заявив у Фінляндії генсек НАТО Єнс Столтенберг. З посиланням на Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

На спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом Столтенберг заявив, що аразі безпосередньої загрози нападу Росії немає.

Він підкреслює, що НАТО є найсильнішою військовою силою у світі.

Стубб своєю чергою зазначив, що найкращий спосіб запобігти війні - це підготуватися до неї. На думку президента Фінляндії, зараз немає загрози для країн Північної Європи чи Балтії з боку Москви.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що може почати передавати ворогам західних країн далекобійну зброю у відповідь на поставки озброєнь Україні.