"Укрзалізниця" призначила новий швидкісний поїзд Київ - Львів

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За даними пресслужби, двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.

"Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10" , - додали в пресслужбі.

Там також додали, що поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 травня).

"Для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові" , - зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

У травні "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на маршрут Київ - Суми, який складатиметься із сидячих вагонів.