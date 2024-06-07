Польща піднімала в небо авіацію через удари РФ по Україні

Польща разом із країнами-союзниками піднімала у повітря військові літаки через російську атаку України.﻿﻿ Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі, повідомляє Українська правда.

"Увага, польські та союзницькі літаки почали діяти в нашому повітряному просторі, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни.

Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" та балістичних ракет по цілях, розташованих, зокрема, на західній території України" , – йдеться в повідомленні.

Польське оперативне командування нагадало, що остання активність російської авіації, під час якої було завдано ударів по заходу України, була зафіксована в ніч з 31 травня на 1 червня цього року.

Пізніше ОК повідомило, що повітряну операцію закінчили через "зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по районах, що межують з нашою територією".

"Ця ніч була дуже напруженою для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака повітряних сил Російської Федерації дальнього радіусу дії накрила всю територію України, в тому числі прикордонні з Польщею регіони" , − зазначили в командуванні.

Оперативне командування підкреслює, що польська армія "безперервно відстежує ситуацію на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору".