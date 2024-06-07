FT: Єврокомісія дасть позитивну оцінку реформ України для початку переговорів

Дипломатичні джерела підтверджують, що Єврокомісія у п’ятницю надасть загалом позитивну усну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій, викладених у листопадовому звіті про розширення. Про це з посиланням на трьох анонімних співрозмовників пише Financial Times, повідомляє Європейська правда.

Троє співрозмовників видання кажуть, що у п’ятницю Єврокомісія повідомить, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах - антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин, та рекомендує починати з Україною переговори про вступ.

Угорщина очікувано висловлюватиме незгоду, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.

Перед цим редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк також повідомляв, що усна оцінка для України й Молдови має бути позитивною.

Раніше повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.