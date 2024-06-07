ISW: Обмежені можливості з підготовки пілотів вплинують на застосування F-16

Обмеження можливостей Заходу з підготовки пілотів на винищувачах F-16, негативно вплинуть на здатність України ефективно використовувати ці літаки у майбутньому. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті послалися на публікацію видання Politico, в якій зазначається, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати лише обмежену кількість українських пілотів F-16. Проблема в тому, що у тренувальних центрів виникли проблеми з доступними місцями для навчання військових.

В ISW зазначили, що повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Така кількість спеціалістів буде підготовлена лише до кінця 2025 року і до того часу Україна не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі.

"Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, Повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати своєчасну поставку і достатню кількість літаків цього типу" , - йдеться у звіті ISW.

Винищувачі F-16 для України

Збройні сили України з самого початку повномасштабного вторгнення зверталися до партнерів з проханням дати винищувачі F-16. На сьогоднішній день передати літаки зголосилися чотири європейські країни - Нідерланди, Бельгія, Норвегія і Данія.

Україна має отримати понад 60 літаків уже влітку 2024 року.