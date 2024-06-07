Українцям можуть заблокувати рахунки за вказівку неправдивих адрес у "Резерв+" - ЗМІ

Військовозобов'язаним, які вказали неправдиві дані щодо адреси у застосунку "Резерв+", можуть заблокувати рахунки, повідомляє Судово-юридична газета.

"Повідомлення у застосунку Резерв+ фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою.

Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у Резерв+ недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками" , - пише видання.

Відтак, поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, може вважатися підтвердним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.

Аналогічно – поштове повідомлення з відміткою про відсутність особи за адресою, вказаною при оновленні даних.