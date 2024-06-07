Невідомий напав на прем'єра Данії у Копенгагені

Невідомий напав на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, коли вона була на одній з площ Копенгагена, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказано у заяві канцелярії глави датського уряду, повідомляє TV2.

За інформацією відомства, невідомий чоловік вдарив Фредеріксен, коли вона була на площі Кюльторве.

Більш детальних подробиць у канцелярії не розкрили.

При цьому, як розповів міністр довкілля Данії Магнус Хойніке, прем'єр шокована таким нападом.

Замах на Фіцо

Варто зауважити, що 15 травня невідомий вистрілив з вогнепальної зброї у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Декілька куль поранили главу словацького уряду, його терміново госпіталізували.

Фіцо переніс кілька операцій і став на ноги. Нещодавно він зробив свою першу заяву після замаху.