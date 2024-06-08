ISW проаналізував "теорію перемоги" Путіна у війні проти України

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російський правитель Володимир Путін намагається просувати свою "теорію перемоги", яка зорієнтована на війну на виснаження в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Правитель Кремля Володимир Путін 7 червня сформулював так звану "теорію перемоги" в Україні, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий повзучий наступ до нескінченності, не давати Україні проводити успішні значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських сил.

Путін заявив після свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, оскільки Росія не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні.

Він визнав, що нинішнього російського військового контингенту, задіяного у війні в Україні (за повідомленнями, всі боєздатні сухопутні сили Росії станом на січень 2024 року), буде недостатньо для швидкої перемоги, але припустив, що російські війська натомість застосовують більш поступовий підхід.

Путін заявив, що російські війська мають на меті "витіснити" українські сили "з тих територій, які мають бути під російським контролем", і тому Росії не потрібно проводити ще одну хвилю мобілізації.

Очільник Кремля стверджував, що російські зусилля з криптомобілізації є достатніми для такого підходу, і що Росія вже завербувала 160 000 нових військовослужбовців у 2024 році (ця цифра узгоджується з повідомленнями про те, що російські збройні сили призивають від 20 000 до 30 000 новобранців на місяць).

Аналітики зазначають, що оцінка Путіна, що поступові російські успіхи дозволять Росії досягти своїх цілей в Україні, ґрунтується на припущенні, що українські сили не зможуть звільнити будь-яку значну територію, яку захоплять російські війська, і що російські військові зможуть підтримувати наступальні операції, в ході яких будуть досягатися поступові тактичні успіхи, незважаючи на великі втрати.

Оцінка Путіна підкріплюється останніми місяцями затримки західної допомоги у сфері безпеки і відповідними обмеженнями з боку України в матеріальному забезпеченні, що дозволило російським військам захопити й утримувати ініціативу по всьому периметрубойових дій і проводити послідовні наступальні операції на всій території Східної України, в результаті яких окупанти досягали поступових тактичних перемог.

Коментарі Путіна від 7 червня підтверджують попередню оцінку ISW, що обмеження західної підтримки стимулюватиме Путіна продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності, якщо більш швидкі операції, які призведуть до стрімких вирішальних результатів, здаватимуться недосяжними.

Ця стратегія значною мірою спирається на здатність Росії утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій, яку українські війська можуть перехопити, якщо Україна вирішить свої поточні проблеми з людськими ресурсами і отримає достатню, своєчасну і послідовну західну допомогу у сфері безпеки.

"Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити Україні накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу, є частиною підходу до війни на виснаження" , – зазначають аналітики.

ISW продовжує вважати, що Україна повинна якнайшвидше перехопити цю ініціативу, оскільки російські війська отримують різноманітні переваги від утримання ініціативи, в тому числі можливість проводити стратегію війни на виснаження.

Ключові висновки ISW за 7 червня: