ЗСУ вночі знищили 9 російських "Шахедів" та авіаційну ракету

У ніч на 8 червня захисники знищили 9 російських "Шахедів" та авіаційну ракету КАР Х-59, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області – РФ, здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ – РФ, мис Чауда – Крим".

Олещук додав, що в результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "Шахедів" та одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.