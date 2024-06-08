ОВА: В Одесі відкрили перший пляж

8 червня у Одесі відкрили перший пляж. Ним став "Калетон" - одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Підписали спільний з командувачем ОСУВ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі" , - розповів він.

За словами голови ОВА, список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

"Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі" , - зазначив Кіпер.

Важливо

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів - перебування людей біля моря заборонено.

Відкриття пляжів в Одесі та області

На відміну від 2023-го, коли в Одесі було відкрито лише 6 пляжів і то лише у серпні, цього року купальний сезон вирішили розпочати раніше, дозволивши відпочивати на 20 локаціях. При цьому перед відкриттям кожну з них перевіряють.

Зазначимо, що відпочивати можна не лише біля моря, а й біля річок та озер. Щоправда, місця для цього потрібно обирати особливо ретельно через війну в Україні.