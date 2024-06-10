РОСМІ: Дрони атакували російські буксир та баржу в Таганрозької затоці

Безпілотники атакували російські буксир та баржу в Таганрозької затоці. Баржа була пошкоджена, а капітан буксира вирішив повертатися до порту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російське видання Baza.

За даними видання, атака на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" увечері 8 червня.

Увечері капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення.

Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. За даними британської розвідки, раніше встановлені конструкції були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР Міноборони знищили за допомогою морських дронів російський буксир проекту 498 "Сатурн" у Криму.