МЗС РФ надіслало Вірменію ноту протесту після візиту її посла у Бучу

Росія надіслала Вірменії ноту протесту після того, як вірменський посол в Україні разом з вірменською делегацією приїхав на місце російських злочинів у Бучі на Київщині та передали Україні допомогу. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Європейська правда.

Її запитали про реакцію Москви на те, що вірменський посол Володимир Карапетян та керівник одного з районів Єревану Тигран Тер-Маргарян минулого тижня приїздили до Бучі і там у промовах засудили російську агресію.

Захарова назвала це "відверто недружнім кроком".

"У зв’язку з наданням допомоги для потреб Збройних сил України та зробленими неприпустимими заявами на адресу Росії надіслали ноту протесту МЗС Вірменії" , – заявила речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, в кінці травня Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій.

Рішення Росії ймовірно пов’язане з наростанням напруги у відносинах між Москвою та Єреваном через те, що Вірменія дистанціювалася від Організації договору колективної безпеки – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія, та зближується із Заходом.