"Альтернатива для Німеччини" перемогла на місцевих виборах у східних землях

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") здобула великі перемоги на місцевих виборах у східних федеральних землях, що пройшли у неділю, повідомляє Європейська правда.

У землі Бранденбург, яка оточує столицю країни Берлін, "АдН" набрала найбільшу кількість голосів – 25,7%. Це на 9,8 відсоткового пункта більше, ніж на виборах п'ять років тому.

Консервативні християнські демократи (ХДС) та соціал-демократи канцлера Олафа Шольца (СДПН) посіли друге та третє місця відповідно.

На місцевих виборах у сусідній землі Мекленбург-Передня Померанія "АдН" витіснила ХДС з першого місця. "АдН" отримала 25,6% голосів, що означає, що вона майже подвоїла свою частку порівняно з минулими місцевими виборами. Партія ХДС посіла друге місце з 24%.

Прогнозують, що "АдН" також отримає значну вагу у землі Саксонія-Ангальт, яка, як і Бранденбург та Мекленбург-Передня Померанія, була частиною колишньої Східної Німеччини.

У восьми з 16 земель Німеччини в неділю відбулися місцеві вибори до районних рад і мерій, а також вибори до Європейського парламенту.

Популярність "АдН" зросла і на виборах до Європарламенту, де вона посіла друге місце після правоцентристського альянсу ХДС/ХСС.

Такі високі результати були досягнуті попри низку нещодавніх скандалів, пов'язаних з імовірними зв'язками високопоставлених членів "АдН" з Росією та Китаєм. Партію навіть виключили з ультраправої групи "Ідентичність і демократія" в Європарламенті за надмірну токсичність.

Водночас, "АдН" не змогла перемогти у другому турі виборів у Тюрингії, де кандидати претендували на посади районних керівників у дев'яти різних муніципалітетах.

Між тим, лідер німецької консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів після провальних результатів лівоцентристської коаліції канцлера Олафа Шольца на виборах до Європарламенту.