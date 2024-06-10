Правоохоронці затримали шпигуна, який здавав дані про розміщення військових

Правоохоронці затримали мешканця Одеси, який розвідував для ворога місця розміщення українських захисників в Одеській та Житомирській областях, повідомляє Українська правда.

За даними СБУ, найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ, зазначають в СБУ.

За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці.

Перебуваючи поблизу "потрібного" об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки.

Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

Згодом російська спецслужба "відрядила" свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом.

У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

Затримали зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою, зазначають в ОГП.