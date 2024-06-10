Сили оборони півдня: Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами
Після ураження силами оборони України декількох десятків російських кораблів окупанти почали залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни. Наразі у Азово-Чорноморському регіоні чотири субмарини, повідомляє Українська правда.
Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"У Чорному морі тепер вони (сили РФ – ред.) виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного...
Загалом їх у Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три – є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море".
Речник зазначив, що "сили РФ вирішили, що у Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів".
За його словами, у Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М". Ці кораблі "здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську".
Плетенчук додав, що "для захисту своїх кораблів у Азовському морі від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж і фонових загороджень".
За словами спікера, в Азовському морі невеликі глибини, тому небагато рекомендованих шляхів: "Вони (військові судна РФ - ред.) там змішуються з цивільними суднами. Вони намагаються це використати для ускладнення нашої роботи".
Водночас він не зміг підтвердити інформація про ураження в Азовському морі російського великого десантного корабля.