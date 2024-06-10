Зневага до військових: за що і як можуть покарати цивільних

Українське законодавство передбачає покарання за прояв зневаги до військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.﻿﻿ Про те, які дії можуть розцінити як прояв зневаги до військових і яке покарання за це передбачено розповів юрист Дмитро Франчук, пише Василина Копитко, РБК-Україна.

Які дії можуть кваліфікувати як зневага до військового

"Зневага до військовослужбовців є серйозним правопорушенням, що підлягає як кримінальній, так і адміністративній відповідальності. Конкретні заходи покарання залежать від характеру правопорушення та обставин справи. Суди в Україні вже мають певну практику винесення рішень за такі дії, що свідчить про серйозне ставлення до цього питання з боку держави" , - говорить юрист.

Проявом зневаги можуть визнати:

вербальна образа - публічні або приватні словесні напади, використання образливих слів чи виразів

фізичний напад - навіть без нанесення значних тілесних ушкоджень

непокора наказам - відмова виконувати законні накази військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків

публічна дискредитація - поширення неправдивої інформації або заяв, що підривають авторитет військовослужбовців або військових підрозділів



Яке покарання за зневагу до військового

Вид покарання залежатиме від самого порушення та статті, яку інкримінують. Можуть порушити справу по статті 426-1 "Насильство щодо працівника правоохоронного органу або військовослужбовця".

"Вона передбачає відповідальність за насильство або загрозу насильства щодо військовослужбовців, яке може включати й словесну зневагу" , - пояснює Франчук.

Також можуть інкримінувати статтю 435 "Непокора". Вона включає неповагу до військового командування, відмову виконувати накази та інші прояви непокори, які можуть розглядатися як зневага до військового.

Деякі порушення можуть розцінити, як "Дрібне хуліганство" і покарати за статтею 173 Адміністративного кодексу.

"Ця стаття може застосовуватися у випадках, коли зневага до військового відбувається у формі публічної образи або непристойної поведінки" , - каже юрист.

Кримінальна відповідальність:

позбавлення волі: до декількох років, залежно від тяжкості злочину

можуть призначити штраф - суми визначаються судом

інші заходи: виправні роботи, обмеження свободи тощо

Адміністративна відповідальність:

можуть призначити штраф, суми визначаються залежно від тяжкості проступку

адміністративний арешт до 15 діб

"Є випадки, коли суди в Україні виносили рішення щодо зневаги до військовослужбовців. Найчастіше такі справи розглядаються в контексті насильства або публічних образ. Наприклад, були випадки, коли суди засуджували осіб за публічне приниження честі та гідності військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків" , - каже Франчук.

Так, у 2022 році суд у Дніпрі засудив жінку до 1 року обмеження волі за те, що вона публічно образила групу військових, які поверталися з зони бойових дій.