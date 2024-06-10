Втрати енергосектору України внаслідок обстрілів перевищили $56 млрд

Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 56,2 млрд дол. Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE), повідомляє Економічна правда.

"Внаслідок великої війни РФ на території України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд дол, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об'єктів за принципом відбудувати краще, ніж було, становлять 50,5 млрд дол" , - йдеться в повідомленні.

За оцінками аналітиків KSE, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року становлять понад 16,1 млрд дол.

Повідомляється, що найбільших збитків спричинили руйнування об'єктів генерації електроенергії (8,5 млрд дол.), магістральних ліній передачі електроенергії (2,1 млрд дол.), а також нафтогазової інфраструктури (3,3 млрд дол.).

Непрямі втрати енергосектору оцінюються в майже 40,1 млрд дол., основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній - 39,6 млрд дол. Ще 0,5 млрд дол. - це витрати на розбір завалів та демонтажні роботи на пошкоджених об’єктах.