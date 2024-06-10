Названо дату чергового засідання у форматі "Рамштайн"

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.﻿ Про це йдеться в програмі заходів на сайті Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Засідання "Рамштайну" відбудеться в межах зустрічі міністрів оборони країн – членів Північноатлантичного Альянсу.

Згідно з програмою, 13 червня відбудеться і засідання у форматі "Рамштайн", і засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів.

Водночас 15 червня міністри оборони країн Альянсу проведуть зустріч Північноатлантичної ради та Групи з ядерного планування.

Попереднє, 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбулось онлайн і було присвячене посиленню протиповітряної оборони Києва та постачанню артилерійських снарядів.

Крім того, окремі держави оголосили про пакети військової допомоги.