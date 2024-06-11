Блінкен обговорив із Нетаньягу мирний план Байдена щодо Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час зустрічі лідери обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Газі, звільнення заручників та безпеки у регіоні, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У заяві прессекретаря Держдепартаменту США Метью Міллера зазначається, що США та інші світові лідери будуть підтримувати всеосяжну пропозицію, викладену президентом Байденом, що яка призведе до негайного припинення вогню в Секторі Газа, звільнення всіх заручників, значного і сталого збільшення гуманітарної допомоги для розподілу по всій території Гази.

"Держсекретар підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю, зокрема шляхом забезпечення того, щоб події 7 жовтня ніколи не повторилися. Він повторив, що пропозиція, яка лежить на столі, відкриє можливість для встановлення спокою вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, Блінкен наголосив на важливості запобігання поширенню конфлікту та поінформував Нетяньягу про поточні дипломатичні зусилля з планування постконфліктного періоду, підкресливши важливість цих зусиль для забезпечення довгострокового миру, безпеки і стабільності як для ізраїльтян, так і для палестинців.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Після нападу угруповання ХАМАС на Сектор Газа 7 жовтня 2023 року, армія Ізраїлю почала військову операцію проти терористів, що триває досі.

На сьогоднішній день Ізраїль контролює більшу частину анклаву, однак у заручниках терористів перебувають десятки заручників.

На початку червня Ізраїль запропонував ХАМАС трифазну угоду про припинення вогню, яка, зокрема, передбачає повернення заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не виключив, що Ізраїль припинить війну з ХАМАС на 42 дні.