Ультраправі гарантовано здобудуть перемогу на виборах у Франції – опитування

Перше опитування громадської думки, опубліковане після рішення президента Франції Емманюеля Макрона про розпуск парламенту, показує, що ультраправе "Національне об'єднання" виграє дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Про це свідчить опитування, проведене Toluna Harris Interactive для Challenges, M6 і RTL, повідомляє Європейська правда.

Антиімміграційна та євроскептична партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", за опитуванням, отримає від 235 до 265 місць у Національній асамблеї. Нині у партії всього 88 місць.

Утім, передбачувана кількість мандатів не дотягує до 289, необхідних для абсолютної більшості.

Опитування показало, що кількість депутатів центристського альянсу Макрона може скоротитися вдвічі – з 250 до 125-155.

Ліві партії можуть разом контролювати від 115 до 145 місць.

Рішення Макрона про розпуск парламенту дає все більш популярним ультраправим реальний шанс прийти до влади. Це рішення негайно призвело до падіння курсу євро, а французькі акції та державні облігації обвалилися.

"Національне об'єднання" отримало 31,4% голосів на виборах до Європарламенту, тоді як партійна коаліція Макрона "Відродження" – 14,6%.

Навіть якщо "Національне об'єднання" отримає більшість у французькому парламенті, Макрон залишиться президентом ще на три роки і відповідатиме за оборону та зовнішню політику.

Через день після того, як Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни почали переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду.