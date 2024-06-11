"Бухарестська дев’ятка" хоче обмежити участь Угорщини – FT

У так званій "Бухарестській дев’ятці", форматі безпекової співпраці країн Центрально-Східної Європи, нібито обговорюють шляхи обмеження участі Угорщини у майбутніх зустрічах через деструктивну роль її лідера Віктора Орбана. Про це пише FT з посиланням на джерела у дипломатичних колах, повідомляє Європейська правда.

Дипломати з "Бухарестської дев’ятки" буцімто почали думати над тим, чи не виключити Угорщину з наступних зустрічей, оскільки усі втомилися від поведінки Будапешта.

Так звана "Бухарестська дев’ятка" заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері, до її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У рамках цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.

На останніх зустрічах Угорщина – як і в усіх інших форматах, де вона присутня, – блокувала спільні підсумкові комюніке, де були згадки про збільшення військової допомоги Україні чи підтримку її майбутнього членства в НАТО.

У вівторок лідери B9 зустрічаються в Латвії, у Ризі, туди прибуде також генсек НАТО Єнс Столтенберг. Неофіційно кажуть, що угорці знову почали вимагати змін до проєкту комюніке, яке всі інші вже підтримали.

Один зі співрозмовників FT сказав, що дискусії про виключення Будапешта "дуже серйозні", і припустив, що це остання зустріч у такому форматі.

Другий анонімний співрозмовник поділився, що під час останніх зустрічей були "складні дискусії" і що якісь подальші зустрічі буде дуже складно організувати, якщо атмосфера не стане більш конструктивною.