Close button

МОН зобов'язав навчальні заклади відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення

МОН зобов'язав навчальні заклади відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення

Українські навчальні заклади мають економити електроенергію. Зокрема, це стосується використання кондиціонерів. З посиланням на відповідний лист Міністерства освіти і науки України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У своєму листі МОН нагадала про те, що 7 червня український уряд ухвалив розпорядження про низку заходів, які потрібні для стабілізації енергетичної системи України.

Такі заходи передбачають відмову від використання кондиціонерів, а також вуличного освітлення.

"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням" - йдеться у листі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics