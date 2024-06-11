Президент Аргентини вирішив брати участь у Саміті миру - ЗМІ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей все ж таки вирішив взяти участь у саміті миру по Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. З посиланням на Clarin, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією видання, Мілей прийняв рішення про свою участь у саміті миру"в останні хвилини". Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський направив йому спеціальне послання із закликом брати участь хоча б у церемонії відкриття саміту 15 червня.

Також, як пише Clarin, близько 20 аргентинських організацій, які представляють українську діаспору, надіслали аргентинському президентові листа з аналогічним закликом.

Журналісти уточнюють, що Мілей міг отримувати повідомлення про необхідність участі у саміті миру не лише з Києва, а й із Вашингтона.

Очікується, що разом із президентом Аргентини захід у Швейцарії відвідає його сестра та міністр оборони Аргентини Луїс Петрі.

Нагадаємо, раніше видання Lа Nасion писало про те, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не братиме участі у саміті миру.

Це було пов'язано з тим, що глава аргентинської держави хоче перебувати у своїй країні під час святкування Національного дня свободи Латинської Америки 17 червня та Дня прапора 20 червня.

Офіційно цю інформацію в Аргентині не підтверджували.