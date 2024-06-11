Ультраправі в Німеччині назвали Зеленського "нелегітимним" президентом

Керівництво парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" заявило, що проігнорувало виступ Володимира Зеленського в Бундестазі, бо він – "президент війни", а Україна потребує іншого.﻿ З посиланням на n-tv, повідомляє Європейська правда.

Лідери фракції "АдН" у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що "відмовляються слухати спікера в камуфляжному костюмі".

"Термін повноважень Зеленського закінчився. Зараз він перебуває на посаді лише як президент війни і жебрак" , – додали вони, заявивши, що Україні зараз потрібен "президент миру, який готовий вести переговори".

Своєю заявою Вайдель і Хрупалла повторили російський наратив про те, що термін повноважень українського президента нібито закінчився.

Керівництво "Альтернативи для Німеччини" вирішило раніше бойкотувати виступ Зеленського в Бундестазі – так само як і крайня ліва партія "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт. Тим не менш, чотири депутати "АдН" були присутні під час виступу українського президента.