Плетенчук залишає посаду речника Сил оборони півдня

Очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сили оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що залишає цю посаду, яку він обіймав з квітня 2024 року, і повертається до виконання обов’язків речника ВМС, повідомляє Українська правда.

"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки" , – зазначив Плетенчук.

За його словами, він виконав свої функціональні обов’язки в якості "кризового менеджера" і повернувся на посаду речника ВМС.

Плетенчук також подякував керівництву і команді, а також нагадав що встиг зробити за 45 діб на посаді.