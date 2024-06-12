Поліція: У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових

У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових. Поліція розпочала розслідування та пошук злочинців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження. Вживаються заходи для затримання зловмисників" , - йдеться у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, злочин стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вул. Яскравій у м. Дніпро.

Вже на місці поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим.

"Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину" , - додали у поліції.

Як повідомлялося, у ніч на 12 червня окупанти атакували Київську область ракетами та ударними БПЛА. Потраплення до об'єктів житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте сталася пожежа через падіння уламків на промисловому об'єкті. Постраждала одна людина.

Крім того, масштабна пожежа сталася у Харкові 8 червня. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим було видно з різних частин міста.