У Німеччині знайшли тіло 9-річної дівчинки з України

Поліція Німеччини заявила, що знайшла тіло 9-річної українки Валерії, яка зникла 3 червня дорогою до школи, повідомляє Новое время.

Зазначається, що тіло дівчинки знайшли приблизно в чотирьох кілометрах від її будинку.

За даними слідства, Валерія стала жертвою злочину. Правоохоронці виключають сексуальне насильство.

Наразі поліція розслідує вбивство та ненавмисне вбивство, зокрема, в соціальному колі родини. Однак підозрюваних поки що не встановлено, і жодних арештів не проводилося.