До кінця десятиліття світ переповниться надлишковою нафтою - WSJ

Світові ринки нафти в цьому десятилітті наближаються до суттєвого перенасичення, прогнозують світові енергетичні експерти. ﻿Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, з посиланням на звіт міжнародного енергетичного агентства (MEA), повідомляє Економічна правда.

Аналітики агентства у своєму звіті про ринок нафти прогнозують, що так звані вільні потужності - ті, що залишаються невикористаними через достатню пропозицію, можуть зрости в найближчі роки до рівня, який спостерігався лише під час пандемії Covid-19.

Зазначається, що зростання попиту на нафту сягне піка до 2029 року і почне скорочуватися, досягнувши 105,4 млн барелів на день у 2030 році завдяки впровадженню зелених технологій. Тим часом потужності з видобутку нафти зростуть до майже 113,8 млн барелів на день завдяки виробникам в Північній та Південній Америці.

Ріст попиту буде зумовлений замовленнями з боку економік Азії, зокрема, Індії та Китаю. Але зростання продажів електромобілів, підвищення паливної ефективності та використання відновлюваних джерел енергії зменшуватиме цей приріст.

Прогнозується, що в країнах з розвиненою економікою попит на нафту впаде з 45,7 млн барелів на день у 2023 році до 42,7 млн барелів на день у 2030 році. За даними МЕА, до пандемії, востаннє попит на нафту був таким низьким у 1991 році.

Також експерти передбачають, що нафтовидобувні потужності ОПЕК+, до якої входить Росія, зростуть на 1,4 млн барелів на день з 2023 по 2030 рік. За даними МЕА, загальна частка ОПЕК+ на ринку нафти цього року впала до 48,5% - мінімуму з моменту створення альянсу у 2016 році через добровільне обмеження видобутку.

Прогнози агентства залишаються значно нижчими за прогнози ОПЕК. Картель прогнозує зростання світового попиту на нафту на 2,2 млн барелів на день цього року і на 1,8 млн барелів на день у 2025 році.

Тим часом за даними МЕА, експорт російської нафти в травні зріс на 100 тис барелів на день до 7,7 млн барелів на день, хоча виручка впала на 0,6% порівняно з попереднім місяцем до 16,8 млрд дол.

Очікується, що цього року видобуток нафти в Росії скоротиться на 260 тис барелів на день до 10,7 млн барелів на день, оскільки країна проводить глибоке скорочення видобутку в рамках ОПЕК+.