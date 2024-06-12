У комітеті ВР запропонували урізати повноваження ТЦК через постійні скандали

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рохглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів. Про це заявив заступник голови цього комітету, нардеп Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зокрема, Чернєв згадав про бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК, що стався 11 червня в Одесі. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив" , - зазначив Чернєв.

Він також зауважив, що у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій в майбутньому.

"І один із варіантів – поки що на рівні обговорення, – це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це – один із варіантів" , – сказав Чернєв.

Нагадаємо, 11 червня у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

Через це під військкомат з'їхалися машини "швидкої", а між медиками та військовими ТЦК почалася бійка.

Як пояснили у військкоматі, медиків викликали не вони самі, а чоловік, якого раніше доставили до ТЦК. При цьому медичні працівники нібито відмовлялися надати документи, що підтверджували їх приналежність до системи охорони здоров'я.

Прокуратура вже порушила кримінальну справу за фактом грубого порушення громадського порядку.