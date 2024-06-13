США впевнені, наступного генсека НАТО незабаром погодять

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що в Альянсі наближаються до схвалення кандидатури наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга, який цьогоріч завершує перебування на посаді, повідомляє Європейська правда.

Американська дипломатка висловила "абсолютну впевненість", що країни НАТО зможуть домовитись про наступника Єнса Столтенберга до саміту Альянсу у Вашингтоні.

"Ми досягли моменту, коли дедалі більше бачимо певний імпульс у цьому питанні, і тому я вкрай упевнена, що ми зможемо зробити оголошення (про наступника. – Ред.) до липневого саміту, який відбудеться вже за кілька тижнів" , – додала Сміт.

Як відомо, генерального секретаря НАТО обирають консенсусом країн-членів.

Переважна більшість держав висловила підтримку голові уряду Нідерландів Марку Рютте, але публічно проти нього виступала Угорщина.

На посаду генсека НАТО також претендує президент Румунії Клаус Йоганніс. Втім, за даними ЗМІ, більшість країн НАТО вважають, що для нього настав час оголосити про вихід зі змагання за посаду.

Сам Рютте говорив, що налаштований оптимістично щодо своїх шансів отримати посаду генсека НАТО.