Уряд уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560), повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 07 червня 2024 р. № 675.

Згідно з документом, "процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки… не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду".

Крім того, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок вручення повісток, проходження ВЛК та інше.

Зокрема, постановою № 560 строк дії висновку військово-лікарської комісії скорочено з п’яти до одного року.